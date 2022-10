Os cinco maiores meteoritos que atingiram a Terra

Segundo os cientistas, pelo menos 17 meteoritos atingem a superfície terrestre todos os dias, ma a maioria deles se transforma em pequenas rochas com o atrito com a atmosfera e desaparecem no mar ou em áreas pouco povoadas e desertas.

Mas a Terra já foi atingida por grandes meteoritos e alguns deles foram encontrados após árduo trabalho de pesquisa. Confira os cinco maiores que atingiram nosso planeta, de acordo com o Slash Gear.

Meteorito Hoba

Hoba

O meteorito Hoba pode ser visto na fazenda Hoba West, na Namíbia, África. Devido a seu peso, cerca de 60 toneladas, nunca foi movido do local onde caiu. É o maior meteorito encontrado (em uma única peça) e estima-se que ele tenha caído no planeta a pelo menos 80 mil anos. Mede 2,7m x 2,7 m x 0,9m.

Meteorito Mbozi

Mbozi

O meteorito Mbozi foi descoberto na Tanzânia e pesa aproximadamente 25 toneladas. Este objeto foi parcialmente enterrado e, portanto, encontrado séculos antes de sua catalogação científica.

A pedra é reverenciada como um ícone sagrado para as comunidades locais da região há gerações e é conhecida como Kimondo. É composto de material semelhante a outros grandes meteoritos encontrados na Terra, com 90% de sua massa composta de ferro e cerca de 8% de níquel.

Meteorito El Chaco

El Chaco

O meteorito El Chaco faz parte do grupo de meteoritos Campo del Cielo encontrado em um campo de crateras de 60 quilômetros quadrados localizado na Argentina. Este meteorito, mais redondo e acidentado que o Hoba, pesa 37 toneladas e foi encontrado em 1969.

Meteorito de Bacubirito

Bacubirito

O meteorito Bacubirito foi encontrado no México em 1863, é composto principalmente de ferro e pesa cerca de 20 toneladas. Atualmente, pode ser encontrado em uma galeria chamada Santuario em Sinaloa, perto de seu local de desembarque.

Este meteorito é o terceiro maior conhecido e é o meteorito mais longo já descoberto. O objeto tem 4,25 metros de comprimento e aproximadamente 2 metros de largura e altura.

Meteorito do Cabo York

Cabo York

O meteorito Cape York ou Cape York caiu na Terra há cerca de 10 mil anos e sua história está ligada ao desenvolvimento da civilização humana em Savissivik, na Groenlândia.

O meteorito pesa cerca de 20 toneladas e mostra sinais distintos de arranhões e quebras feitas pelos inuits, moradores da região que o usava para fazer ferramentas e arpões.

Isso torna o meteorito parte integrante da civilização humana primitiva e da grande história da antiga sociedade humana na América do Norte. (Com Fayer Wayre)