O verdadeiro significado do emoji de mãos juntas no aplicativo WhatsApp

O envio de emojis no app de mensagens instantâneas WhatsApp se tornou algo totalmente popular, com inúmeras opções.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de mãos juntas, um dos mais utilizados no ano passado.

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

Como detalhado pelo site Canaltech, muitos usam essa imagem como sinal de oração ou prece, mas também há quem use como forma de agradecimento.

No entanto, esse emoji foi criado para representar o gesto ‘high five’ (toca aqui, em tradução livre), nos Estados Unidos.

Crédito (Reprodução)

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app de mensagens

Outro emoji no app de mensagens WhatsApp também conta com significado diferente do esperando: se trata do emoji de 0olhos fechados com lágrima’.

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

Ainda de acordo com as informações, a expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”.

O desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. Confira: