A Agência Espacial Americana (Nasa) divulgou um vídeo com o som emitido durante o sobrevoo da sonda Juno ao redor da Europa, uma das quatro maiores luas de Júpiter.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro foi captado em 29 de setembro e compartilhado recentemente no YouTube.

NASA divulga ‘áudio assustador’ captado durante a passagem da sonda Juno ao redor de lua de Júpiter; confira

No registro, é possível ver as medições coletadas pelo instrumento Waves a bordo da espaçonave Juno da NASA durante seu sobrevoo próximo da lua de Júpiter Europa e convertidas em uma frequência audível.

Como detalhado pela NASA, à medida que a linha branca se move através do espectrograma, que é uma forma visual de representar a intensidade do sinal ao longo do tempo, a variação da frequência das ondas de plasma observadas perto de Europa pode ser ouvida à medida que a densidade do plasma varia.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo mostra os dados coletados durante aproximadamente 1,5 horas durante o sobrevoo da Europa. Confira registro:

As observações de Juno não apenas contribuirão para nossa compreensão de Europa, mas também complementarão futuras missões espaciais.

A missão Europa Clipper da NASA, programada para ser lançada em 2024, estudará a atmosfera, a superfície e o interior da lua, com o objetivo principal da ciência de determinar se existem lugares abaixo da superfície de Europa que possam suportar vida.

