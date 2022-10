Descubra se você tem Síndrome do Pensamento Acelerado Imagem: reprodução Instagram (@netflixbrasil)

A Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) é uma condição ligada à saúde mental que pode afetar o físico, onde o individuo fica repleto de pensamentos durante todo o tempo, o que causa insônia, dificuldade de concentração, e ansiedade.

A SPA não está relacionado aos tipo de pensamentos, seja eles preocupantes ou não, e sim com a quantidade deles e com a velocidade que eles acontecem no cérebro.

Conforme explicado pelo site especializado ‘Tua Saúde’, a síndrome costuma aparecer em indivíduos que precisam se manter sempre atentos, produtivos ou sob pressão. Sendo assim, ela costuma aparecer com mais frequência em profissionais da área da saúde, escritores, professores e jornalistas, contudo, a publicação diz que até mesmo crianças vêm demonstrando sintomas da síndrome.

Principais sintomas

Os principais sintomas da SPA são:

Ansiedade;

Dificuldade de concentração;

Lapsos de memórias frequentemente;

Cansaço mental excessivo;

Insônia;

Irritabilidade;

Acordar cansado ou não conseguir descansar o suficiente;

Inquietação;

Não tolera ser contrariado;

Mudança de humor repentina (bipolaridade);

Insatisfação constante;

Sintomas psicossomáticos como: dor de cabeça, nos músculos, queda de cabelo e gastrite, por exemplo.

Uma outra sensação comum atribuída a síndrome é pensar que as 24 horas do dia não são suficientes para realizar todas as tarefas.

Informações constantes provenientes da internet, de jornais e da televisão, contribuem com a síndrome, já que o cérebro é bombardeado de conteúdo a todo momento.

Diagnóstico

O diagnóstico pode ser feito por um psicólogo ou psicanalista após relatos ou questionário. Já o tratamento para a síndrome pode variar de profissional, mas o mais indicado, geralmente, é incluir pausar durante as atividades do dia, realizar atividades físicas, ouvir música, ler um livro e outras atividades.

Dicas para combater o SPA

Algumas dicas para combater a Síndrome do Pensamento Acelerado são:

Deixar uma música ambiente em volume baixo, como o ‘lo-fi’, enquanto realiza alguma atividade, trabalho ou estudo;

Fique longe das redes sociais e separe em torno de 3 momentos do dia para fazer isso;

Converse com as pessoas sobre os seu sentimentos, sejam as vitórias ou as derrotas.

