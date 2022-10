Cantor chileno é visto com mulher mais nova e internautas o comparam com DiCaprio Imagem: reprodução Instagram (jorgegonzalezmusico)

O músico e vocalista Jorge González, ex-vocalista da banda chilena Los Prisioneros, se tornou notícia no mundo das celebridades após aparecer com a sua nova parceira.

González, que tem 57 anos, postou diversas fotos em suas redes sociais com a companheira mais jovem. Em uma das imagens, eles estão sorridentes em um barco.

Os internautas criticaram justamente o fato da sua companheira ser mais jovem, e inclusive compararam o músico ao ator DiCaprio. “Mais uma garotinha... ‘Di Caprio’ [sic] é pequeno demais para você”. A idade da mulher ainda é desconhecida.

O comentário ocorreu pois o artista de Hollywood é conhecido por se relacionar apenas com mulheres mais novas, especificamente com 25 anos.

Jorge González já se relacionou com mulher mais jovem

Segundo o site Concierto, não é a primeira vez que o vocalista se relaciona com uma mulher mais jovem. Seu último relacionamento foi com Daniela Pizarro, de 30 anos, com quem passou dois anos. De acordo com a publicação, o término foi polêmico, após áudios vazados mostrarem que ela usava seus cartões de crédito.

Jovem se casa com milionário 25 anos mais velho e responde críticas: “Foi amor à primeira vista”

Na onda de relacionamentos com diferença de idade, outra pessoa que sofreu críticas com a diferença de idade foi Leila Griffin, de 28 anos. A mulher se casou com o milionário Bruce Griffin, 25 anos mais velho disse que aprendeu a ficar imune aos comentários sobre a idade e o dinheiro do marido. “Ele tem 53 anos e faz amor como um garanhão. É o melhor amante que já tive”.

