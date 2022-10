Anitta vai se apresentar no desfile Savage X Fenty de Rihanna

Anitta tem entregado tudo quando o assunto é carreira internacional (nacional, nem precisamos comentar). A artista, que se apresentou recentemente no Coachella e que foi a primeira brasileira a ganhar um VMA, agora vai se apresentar no desfile da marca de lingerie da Rihanna, Savage x Fenty.

Quem também marcará presença no evento é a rainha da 14ª temporada de RuPaul’s Drag Race e atriz de Hocus Pocus 2, Kornbread “The Snack” Jeté, que se juntou ao elenco do desfile anual de moda da Rihanna ao lado de uma lista de celebridades e figuras da moda.

A cantora pop anunciou nesta terça-feira em um post no Instagram sobre o seu desfile anual e, a Amazon divulgou a lista completa de celebridades que aparecerão como parte do evento de streaming, incluindo Ángela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Cara Delevingne, Damson Idris, Irina Shayk, Joan Smalls, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai Martin, Precious Lee, Rickey Thompson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Duke e Zach Miko.

Os artistas musicais programados para a transmissão incluem além da brasileira Anitta, são Burna Boy, Don Toliver e Maxwell.

O próximo show marca a quarta edição geral do Savage X Fenty. A marca de lingerie é construída em torno de ideais de inclusão, oferecendo uma ampla gama de produtos adaptados para diversos tipos de corpo.

Embora Rihanna não tenha lançado um novo álbum de música solo desde Anti de 2016, o império de beleza, moda e cuidados com a pele da artista cresceu significativamente nos últimos anos, levando-a a acumular um patrimônio líquido de mais de US $ 1,7 bilhão.

A cantora também deve ser a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2023 em 12 de fevereiro.

O desfile Savage X Fenty 2022 estreia em 9 de novembro no Amazon Prime Video. Assista ao Vol. 4 teaser abaixo.