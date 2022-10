5 perfumes baratos e perfeitos para essa época do ano

A primavera pede perfumes mais frescos e florais, para combinar com a estação do ano que antecede o verão. Para adicionar uma fragrância deste tipo na sua coleção, não é necessário desembolsar valores muito alto, já que algumas fragrâncias inspiradas em perfumes importados possuem um melhor custo-benefício. Confira.

Effie - Thera Cosméticos

Essa é uma fragrância contratipo do importado Coco Mademoiselle, de Chanel.

As notas de topo são Laranja e Bergamota. As notas de coração são Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar, Vetiver e Baunilha.

Mystic Fairy - Nuancielo

O perfume é um contratipo da fragrância de nicho Delina Exclusif, de Parfums de Marly.

LEIA TAMBÉM: Utilize perfumes de luxo pagamento pouco

As notas de topo são Lichia, Bergamota e Pera. As notas de coração são Rosa Turca, Incenso e Agarwood (Oud) e as notas de fundo são Âmbar, Notas Amadeiradas, Baunilha e Fava Tonka.

Rose Extra - Par Fun

Inspirado em 212 VIP Rosé Extra, da marca Carolina Herrera. A fragrância possui as notas principais em Cereja, Licor, Lichia, Amêndoa e Baunilha.

The Queen - In The Box

A inspiração olfativa de Aventus For Her, de Creed, traz as notas de Patchouli, Maçã Verde, Bergamota, Limão, Pimenta Rosa e Violeta. As notas de coração são Sândalo, Rosa, Styrax e Almíscar e as notas de fundo são Pêssego, Cassis ou Groselha Preta, Ylang Ylang e Âmbar.

Roses Revenge - Valentino Viegas

Tem como referência o perfume Lady Vengeance, .de Juliette Has a Gun. As notas de saída são Lavanda e Bergamota. Notas de corpo Rosa Búlgara, Rosa Marroquina, Patchouli, Iso E Super e Gerânio e notas de fundo são Álmiscar Branco, Ambroxan e Baunilha.

LEIA MAIS:

5 melhores perfumes NACIONAIS para você utilizar no TRABALHO

Perfumes masculinos de 3 marcas nacionais para você conhecer

Perfumes femininos que valem a pena COMPRAR NOVAMENTE