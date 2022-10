Xô, calvície? Especialistas conseguem recriar folículos de cabelo em laboratório

Essa é uma daquelas notícias que muitas pessoas que sofrem com calvície vão ler e pular de alegria. Pesquisadores da Universidade de Yokohama, no Japão, conseguiram, pela primeira vez, criar folículos capilares em laboratório. Com os resultados positivos, futuramente será possível transformar a pesquisa em tratamentos para a queda de cabelo e calvície.

No estudo, os cientistas conseguiram “melhorar a compreensão das interações celulares e conectivas que permitem a formação dos folículos”, de acordo com o Meganotícias.

Foram utilizadas células de embriões de roedores. A partir delas, os especialistas fizeram alterações e conseguiram fazer nascer novos folículos capilares, assim como no ser humano.

Resultado

“Cavidades das quais cresceram cabelos de 3 milímetros de comprimento após 23 dias de cuidados. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que o ciclo capilar dos ratos é de cerca de um mês”, explicou Junji Fukuda, um dos pesquisadores.

Tratamento para calvície?

Atualmente o tratamento permanente para calvície consiste em um transplante de cabelo. O procedimento retira folículos de outros partes do copo e coloca na área da perda de cabelo.

“Você poderia pedir para alguém cujo cabelo é realmente espesso e fazê-lo crescer no laboratório e depois usar esses folículos para fazer um transplante”, disse a pesquisadora (que não faz parte do experimento) da Universidade Queen Mary de Londres, Kairbaan Hodivala-Dilke, ao New Scientist.

Segundo o site Tua Saúde, outras maneiras de disfarçar ou tratar a calvície são:

Uso de remédios para calvície;

Uso de cremes;

Laser e eletroestimulação;

Usar perucas.

