Relacionamento: 8 coisas que seu parceiro JAMAIS deve exigir; NÃO é amor

Relacionamentos são construídos visando a parceria entre o casal. Duas pessoas decidem formar um laço porque acreditam na soma que um proporcionará ao outro. Contudo, há situações em que uma parte acaba sendo sugada.

O controle e a manipulação apresentam certas sinais por parte de quem o faz. Caso você se deparar com tais demandas, jamais deve ceder e acatar as vontades dele. Lembre-se que a relação é uma via de mão dupla, não existe dono.

Percebeu as exigências? Encerre o compromisso enquanto há tempo. Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos oito demandas que você jamais deve aceitar do parceiro.

1 – Ele exige que você compartilhe suas senhas

Banca, celular, redes sociais... não importa o modelo. Sua privacidade e intimidade é um direito seu! Embora esteja em um relacionamento, ainda assim é um indivíduo com suas particularidades.

2 – Ele tenta te moldar

No início, tudo é mais sutil. Começa com críticas ao seu modo de falar e de vestir. Após um tempo, ele vai querer modificar sua personalidade, rotina diária, círculo de amigos e muito mais.

Veja mais: Relacionamento: NÃO é amor; 3 sinais de que seu parceiro te controla

3 – Ele quer te afastar de sua família

Preste atenção caso ele comece a falar mal de seus familiares com frequência, colocando ideias tóxicas em sua cabeça. É o que manipuladores e narcisistas costumam fazer: afastam você do seu círculo de apoio para que termine sozinho.

4 – Suas atitudes apontam para você desistir de seus sonhos

Embora a ideia de cuidar das finanças sozinho enquanto você fica em casa pareça inocente e cuidadoso, com o tempo pode mudar para controle.

Quando há independência financeira, você tem o poder de todas as decisões que melhor lhe convier. Se a decisão for tomada em conjunta e ser benéfica aos dois, não há nada de errado. O problema começa quando ele te impede de fazer o que deseja.

5 – Ele te manipula sexualmente

Se você não quer experimentar certas coisas na cama, seu parceiro deve respeitar seus limites e não te forçar a absolutamente nada. Caso ele te pressione apenas para realizar um desejo individual, isso mostra que ele não se importa com seu bem-estar.

6 – Ele exige que você cuide de tudo

É mais comum isso ocorrer em casais que moram juntos e transferem completamente a manutenção do lar para a mulher. Isso apenas drenará sua energia com a carga de atividades exaustivas.

7 – Há pressão para ter filhos

A maternidade é uma decisão livre e pessoal que deve ser desejada. Se você já tomou a decisão de não ser mãe, seu parceiro deve respeitá-la e não colocar pressão em sua escolha. Embora ele expresse seu desejo em seu pai, isso não pode ser uma imposição/exigência à mulher.

8 – Ele te gera inseguranças e faz você se sentir mal

“Se o seu parceiro faz você se sentir insegura ou menos, fuja. Essa pessoa pode estar preparando as bases para um relacionamento tóxico, ou pode ser apenas um idiota, mas, independentemente disso, você não precisa disso em sua vida.” assegura a especialista Bianca Laureano, do El Confidencial.