A numerologia pode revelar como o endereço da nossa casa influencia nossas características.

Primeiro você deve saber qual é o número associado à sua casa, para isso você deve somar todos os números que compõem seu endereço até chegar a um único dígito, como detalhado pela revista Nueva Mujer.

Ou seja, se você mora no número 4 da rua 2, some os dois números: 4+2=6. Se a operação lhe der um número de dois dígitos, você o adiciona de volta até sobrar um.

Se o seu endereço incluir letras, informamos que cada uma equivale a um número. O número 1 é designado pelas letras A, J e S; 2 para B, K e T, e 3 corresponde a C, L e U.

Enquanto 4 é atribuído às consoantes D, M e V; 5 para E, N e W; 6 para F, O e X. Por sua vez, 7 equivale a G, P e Y; 8 para H, Q e Z, e 9 para I e R.

Os segredos ocultos revelados pelo endereço da sua casa, de acordo com a numerologia

Quando você já obtiver esse número, leia o que significa:

Número 1: O sucesso marca esta casa, todos os projetos prosperam. Seus moradores costumam ser muito independentes, mas ao mesmo tempo impacientes com seus propósitos. Adoram adora receber visitas. Tenha cuidado com seus vizinhos, que podem transmitir energias turvas.

Número 2: Nesse caso, seus vizinhos são muito amigáveis e prestativos. A atmosfera lá é aconchegante e confortável, embora sempre haja algo acontecendo. Quem mora nesta casa não pode ficar parado. Portanto, cuidado com as quedas.

Número 3: Implica alegria, felicidade e transformação constante. Embora seus habitantes sejam muito amigáveis, eles não recebem facilmente estranhos ou visitantes. Eles tendem a ter bases morais muito rígidas, relacionadas à sua fé religiosa.

Número 4: Vivem de surpresa em surpresa, por isso paz e tranquilidade não estão dentro de suas características. Além disso, eles devem estar constantemente consertando coisas dentro de casa porque tendem a ser danificados muito rapidamente. Portanto, é preciso estar atento a esses contratempos para garantir que a energia positiva seja mantida.

Número 5: Seus habitantes não suportam a rotina, seu estilo de vida pode ser boêmio. Ali vivem famílias amigáveis, que são uma atração para todos, transformando sua casa em um ponto de encontro popular.

Número 6: São as casas com maior harmonia, onde se respira “amor, beleza e muita unidade familiar”. Seus moradores tendem a ser sinceros e calorosos. Uma de suas marcas é a presença de crianças, flores e animais de estimação. São ideais para casais jovens.

Número 7: Este número misterioso marca as vibrações desta casa. Coisas estranhas podem acontecer nele, mas acima de tudo seus habitantes tendem a ser confusos. Portanto, eles são adequados para estudantes ou pessoas que não moram lá por muito tempo. Você deve estar alerta com vazamentos ou problemas nas paredes.

Número 8: Os moradores estão ligados ao dinheiro e à riqueza. Seus moradores mantêm uma alta reputação e status social. É uma família muito trabalhadora e ambiciosa. No entanto, morar lá por muito tempo pode acarretar problemas de saúde para seus membros.

Número 9: Honestidade e generosidade são a marca registrada de seus habitantes. Embora também sejam muitas vezes esquecidos e desorganizados. As energias desta casa tendem a produzir flores e tédio nas pessoas, o que contrasta com as infindáveis atividades realizadas por quem ali vive.

Com informações do site Nueva Mujer