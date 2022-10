Jovem se casa com milionário 25 anos mais velho e responde críticas: “Foi amor à primeira vista” Imagem: reprodução Instagram (@leila__griffin)

Leila Griffin, de 28 anos, teve que responder às criticas que enfrentou em sua relação após se casar com Bruce Griffin, 25 anos mais velho que ela.

A mulher é inglesa, mas mora com o marido em Tampa, Estados Unidos. Ela disse que recebe mensagens de estranhos nas redes sociais, com as pessoas chamando o seu companheiro de avô ou ‘papaizinho’.

Em entrevista ao New York Post, Leila explica que conheceu Bruce na atual cidade onde moram, localizada na Flórida. Ambos buscavam apenas uma relação casual. “Ele queria uma mulher mais jovem e atraente para passar o tempo, e eu queria um homem estabelecido”, comentou.

Contudo, após o encontro, o casal percebeu rapidamente que queriam ficar juntos. “Depois do nosso primeiro encontro, rapidamente percebemos que não ia ser o caso... Foi amor à primeira vista“.

Quatro meses depois do encontro, eles compraram uma casa e se casaram em julho deste ano.

“Ele era tão pé no chão e engraçado, eu nunca tinha conhecido alguém que fosse tão cavalheiro “, comentou Leila sobre o marido.

A jovem ainda disse que recebeu críticas nas redes sociais sobre o relacionamento, em relação a idade do marido e ao dinheiro dele, mas que com o tempo aprendeu a ficar imune aos comentários. Para ela, Bruce ter segurança financeira fui crucial para a relação.

“Ele tem 53 anos e faz amor como um garanhão”, revelou a mulher, que também disse: “ele é o melhor amante que já tive”. A mulher fala que se não soubesse que o marido tem 53 anos, daria para ele 21 anos.

“Acho que provavelmente é a conexão emocional que o torna ótimo e ele sabe se virar no quarto”, finaliza.

