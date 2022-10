“Halloween cancelado” vira trend nas redes sociais e internautas expõe fantasias cômicas

Faltam apenas cinco dias para o Halloween e a tendência da vez na internet é brincar com a possibilidade de festas do Dia das Bruxas serem canceladas.

Por isso, muita gente está aproveitando para participar da trend “a festa da fantasia foi cancelada”. A ideia é expor fantasias que sejam engraçadas - e tem de todos os tipos, até para pets.

Roupas inspiradas em personagens de animações como “Meu Malvado Favorito” e “Shrek”, um cachorro de “lobo vestido de ovelha” e até mesmo a “Pink Freud” são algumas das fantasias que estão repercutindo na web para lamentar - ou nem tanto assim - o “cancelamento do Halloween".

- cancelaram a festa fantasia



eu e ela: pic.twitter.com/VmIougWnGg — alecrim pensamentos (@alcrsk) October 20, 2022

"Cancelaram a festa a fantasia"



Eu de Pink Freud: pic.twitter.com/G2Dj1v3wL0 — Filosofia Moderna (@FilosofiaMderna) October 24, 2022

"A festa a fantasia foi cancelada"



Meu cachorro: pic.twitter.com/gYz5UI8HV7 — Thiago Mavá (@thiagomava) October 25, 2022

Todas elas têm um ponto em comum: todos estão “tristes” pelo cancelamento da festa, então decidem postar fotos da fantasia mesmo assim.

Nesta foto da trend, por exemplo, a fantasia imita uma lagartixa feita com fita adesiva:

Nesta outra, a ideia é usar elementos de casa para dar vida à um caracol - que nunca teve pretensão de sair de casa:

"cancelaram a festa à fantasia"



eu: pic.twitter.com/XPVeoJAoIC — Menina veneno meu peito é pequeno (@realmeninav) October 25, 2022

E por que não apelar para o básico? Salto alto e um “Patrick inflado” para remeter à turma do Bob Esponja:

"a festa foi cancelada nao precisa mais comprar a fantasia"



eu: pic.twitter.com/kCVgOf8aa9 — takas o ultimo romantico🕷 (@vxtakaki) October 18, 2022

Tem também os bebês Tartarugas Ninjas:

“a festa a fantasia foi cancelada”



meus filhos: pic.twitter.com/CiMJpaHmhz — crianças estupidas (@criancaestupid) October 16, 2022

E estes resolveram imitar as gêmeas Wilson, do filme “As Branquelas”:

“a festa a fantasia foi cancelada”



eu e o meu mano: pic.twitter.com/TrFEhE1cb7 — cael (@ocaelx) October 14, 2022

Mas algumas festas estão realmente acontecendo e entrando para a trend também. É o caso do Halloween em que Gabriel Piracaia compareceu.

“E sábado q teve festa da Unicamp, esse cara chegou atrasado no rolê pq tava vendo jogo do Vasco e tava com a camisa... No meio da festa descobriu que era à fantasia, se inscreveu e venceu a melhor fantasia porque simplesmente estava de Casimiro”, contou.

E sábado q teve festa da Unicamp, esse cara chegou atrasado no rolê pq tava vendo jogo do @VascodaGama e tava com a camisa... No meio da festa descobriu que era à fantasia, se inscreveu e venceu a melhor fantasia porque SIMPLESMEMTE estava de @Casimiro !



METEU ESSA!!! pic.twitter.com/eAblnZrIrQ — bebel (@gabrielpiracaia) October 24, 2022

