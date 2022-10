Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 26 a 30 de outubro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 26 a 30 de outubro de 2022:

Áries

Novos presentes. Uma coisa negativa trará aprendizagem e fortalecimento. Resolva de uma vez por todas-

Touro

Alguém do passado retorna. Cuidado com problemas no seu relacionamento motivado por terceiros. Uma mudança.

Gêmeos

Conversas e decisões. Mudanças. Avanços importantes. Uma finalização de uma decepção do passado.

Câncer

Desequilíbrios. Evite triângulos amorosos. Dedique tempo a quem ama. Ressentimentos podem voltar a afetar a relação.

Leão

Necessidade de esclarecer alguma dúvida. Conselhos. Cuidado com instabilidade. Separações que podem ser discutidas.

Virgem

Dificuldade para entrar em um acordo e fazer algo. Cuidado com manipulações. É hora de cuidar mais de si.

Libra

Fim de uma preocupação. Realizações. Decisões. Afastamentos com o que já não funciona mais.

Escorpião

Oportunidades importantes e que não devem passar. Soluções para problemas. Hora de seguir em frente.

Sagitário

Alguém pode influenciar em seu relacionamento. Tenha cuidado. Saiba tomar decisões. Segredos guardados.

Capricórnio

Um peso relativo ao apoio que recebe. Algumas amizades podem se aproximar mais. Convites e celebrações.

Aquário

Tensões que precisam ser resolvidas com calma. Alguém entrará em sua vida. Fotos que dizem algo.

Peixes

A comunicação volta a funcionar e existem novas metas. Entendimento e decisões positivas. Cuidado com triângulos amorosos.

