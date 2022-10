Como cada signo deixa de acreditar em alguém

A confiança pode ser perdida aos poucos e os signos deixam alguns sinais de que isso está acontecendo escapar.

Confira quais são:

Áries

A falta de mudança deixa o ariano incomodado e sem vontade de seguir em frente em uma conexão.

Touro

O taurino pode deixar de ter atenção com os detalhes e não cuida mais do outro ou do relacionamento como antes, tanto em coisas pequenas como mais significativas.

Gêmeos

O geminiano se distancia em sua comunicação e pode ter um humor bem diferente do que possuía antes, se tornando muito mais sem paciência.

Câncer

O canceriano tentará provar que suas suspeitas são reais e pode traçar planos para mostrar que não tem uma venda em seus olhos e sabe de tudo.

Leão

A falta de disposição para compartilhar a vida e o distanciamento marcam a maneira que o leonino se desintoxica dos seus sentimentos.

Virgem

O virginiano começa a desacreditar quando as pessoas voltam atrás e não cumprem promessas importantes, mostrando seu descontentamento logo de cara.

Libra

O libriano tenta aos poucos se prevenir de alguma decepção, mas pode desistir ao ver o outro usar a hostilidade para lidar com tudo ao invés de consertar.

Escorpião

Quando sente que não pode construir um laço profundo, o escorpiano demonstrará desconfiança e descontentamento.

Sagitário

O sagitariano pode se desligar de alguém quando só sente julgado de alguma forma. Ele começa a se proteger.

Capricórnio

O capricorniano passa a desconfiar quando o outro apenas usa palavras bonitas e não age de tal maneira, o que o leva a se distanciar emocionalmente mais e mais.

Aquário

O aquariano sentirá que foi atacado e agirá rápido para cuidar seu mundo de forma individual, sem precisar dos outros.

Peixes

O pisciano levantará sua guarda e terá cautela diante de pessoas que passam a ferir seus sentimentos com indiferença ou mentiras.

