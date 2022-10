Anda com muitos gases? Tome este suco caseiro para se livrar deste problema Foto ilustrativa - Freepik - @Racool_studio

Se você tem frequentemente problemas com gases, possivelmente deve saber o quão desconfortável é essa situação, condição que pode ser desencadeada por vários motivos, dentre elas a alimentação.

E além de cuidar do ponto indicado acima e buscar ajuda profissional, um suco caseiro pode ser bastante positivo nestes casos. Vamos conferir como prepará-lo? Basta conferir o texto até o final e separar seu papel e caneta. As informações são do portal Mundo Boa Forma.

Suco combate gases

Ingredientes:

1 aipo

Limão (em rodelas);

1 ½ litro de água;

1 pepino (sem casca e sem semente);

½ melancia (sem sementes).

Aproveite a oportunidade e confira também estes conteúdos:

Modo de preparo:

Para começar lave todos os ingredientes;

Então, baseando-se no tipo de cada um vá cortando, removendo sementes e descascando;

Agora coloque todos no liquidificador com a água, menos o limão em rodelas;

Bata tudo até que forme uma mescla homogênea;

Se quiser, pode acrescentar gelo;

Distribua as rodelas do limão em um copo e acrescente a sua bebida sem coar;

Desfrute de seu suco.

Tenho recorrentes problemas com gases: o que fazer?

Se você passa regularmente por esse tipo de situação, recomendamos que busque um profissional especializado, para que avalie seu quadro de saúde e indique as melhores alternativas de cuidados.

Lembre-se que todo o conteúdo tem a proposta apenas informativa e não se propõe a assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as consultas regulares com um médico. Em caso de suspeitas ou sintomas, busque imediatamente um hospital.

+ Siga sua leitura com estes conteúdos: