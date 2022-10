A sorte reservada para cada signo nos últimos dias de outubro segundo o tarot

Qual a sorte reservada para cada signo do zodíaco segundo o tarot? Se você está curioso para saber o que ainda pode acontecer neste mês de outubro, basta que confira a seguir quais são as previsões.

Áries - Tempos de mudança ♈

Importantes mudanças são previstas para o mês de outubro, uma transição necessária para que você atinja o sucesso. Lembre-se de encarar as novidades sempre com uma perspectiva positiva.

Touro - Não agir também é agir ♉

Você passará por um período em que precisará ter paciência para resolver os problemas. É importante não julgar as decisões e escolhas que os demais façam para as suas vidas. Para estes casos, é melhor ficar no seu canto, afinal, não agir, também é agir.

Gêmeos - Agora é a hora ♊

Para este período você terá que se posicionar e deixar o passado de uma vez por todas para trás, uma vez que isso só tem dificultado suas possibilidades de construir relacionamentos. É hora de aliviar seu coração e curar as feridas que o tempo te deixou.

Câncer - Tempos de prosperidade ♋

A dificuldade econômica que tanto te atormentou está com os dias contados. Tempos de prosperidade se aproximam, trazendo crescimento em negócios, pagamentos de dívidas, etc.

Leão - É preciso ter prudência ♌

O final de outubro terá uma semana de crescimento nos negócios e reconhecimento de todo o seu esforço, mas é preciso ter prudência na hora de fazer investimentos, porque só você sabe o quanto isso te custou.

Virgem - Prosperidade à vista ♍

Isso mesmo! Dias bons se aproximam, mas, é preciso ter bom senso na hora de decidir aquilo que é melhor para o seu futuro. Avalie bem as possibilidades.

Libra - Hora em que tudo se alinha ♎

Os últimos dias têm sido marcados por grandes conflitos emocionais, o que deve ser resolvido agora. Falando especificamente sobre relacionamentos, você perceberá que as diferenças não são tão grandes quanto parecem.

Escorpião - Momento de esperança ♏

Depois de tudo que já passou, esta será uma nova etapa em sua vida sentimental, em que firmará de uma vez por todas o ótimo relacionamento que vem construindo com esta pessoa querida. É hora de se decidir!

Sagitário - Aproveite o agora ♐

Você finalmente se sente feliz e plena, tendo a certeza de que deixou o passado no passado. Agora, será notável a sua determinação por buscar alguém que te valorize como realmente é e merece.

Capricórnio - Equilíbrio ♑

A estabilidade financeira, depois de tantos problemas econômicos, finalmente deve chegar, porém é preciso ter sabedoria para dar os próximos passos quando o assunto é dinheiro.

Aquário - Crescimento profissional ♒

Os ventos da vez trazem prosperidade laboral, podendo envolver promoções, aumentos de salário, etc. São tempos de boas notícias.

Peixes - Se prepare para surpresas ♓

A hora será de reencontrar familiares e ter grandes surpresas, mas fique tranquilo, pois as novidades que vêm por aí são bastante positivas, porque o que lhes faz bem, consequentemente te deixa feliz.

