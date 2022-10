4 perfumes com ‘fixação eterna’

Spicy - Par Fun

A fragrância Spicy, da casa Par Fun, é inspirada no perfume Red Tobacco, da marca Mancera, um perfume de nicho com um valor elevado. Conforme explica o nome da fragrância original, é um perfume com um aroma de tabaco que se sobressai. A fixação fica em torno de nove horas.

Suas notas de topo são Canela, Agarwood (Oud), Açafrão, Incenso, Noz-moscada, Maçã verde e Pêra branca. Já as notas do corpo são Patchouli ou Oriza e Jasmim e finaliza com notas de fundo em Tabaco, Baunilha do Madagascar, Âmbar, Sândalo, Madeira Guaiac, Vetiver do Haiti e Almíscar branco. Fixa em torno de dez horas.

Ombre - JA Essence de La Vie

Esse é o perfume mais fresco da lista, ideal para ser utilizado no dia-a-dia. Sua proposta tem como inspiração Hacivat, da marca Nishane. Exala por aproximadamente duas horas.

As notas de topo são Bergamota, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são Jasmim, Patchouli ou Oriza e Cedro e as notas de base são notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

Oud for Glory - Lattafa

De acordo com Junior Barreiros, especialista em perfumes que compôs essa lista em seu canal no YouTube, essas fragrâncias são muito similares e possuem uma diferença de preço considerável. Oud for Glory pertence a uma empresa árabe, com perfumes de alta qualidade. Inspirado em Initio Parfums.

Açafrão, Noz-moscada e Lavanda estão nas notas de topo. Já notas de coração são Agarwood (Oud) e Patchouli ou Oriza e finaliza com notas de fundo em Agarwood (Oud) e Patchouli ou Oriza novamente e Almíscar.

Lord Town - In The Box

Outro perfume inspirado em uma fragrância cara, nesse caso a Layton, de Parfums de Marly.

As notas de topo são Maçã, Lavanda, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Cardamomo, Madeira Guaiac, Pimenta, Sândalo e Patchouli ou Oriza.