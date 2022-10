Utilize perfumes de luxo pagamento pouco

Nem sempre é possível desembolsar um valor alto por um perfume importado. Contudo, existem fragrâncias fabricadas em outros países com valores mais em conta, com preços que se assemelham aos cobrados em aromas nacionais. Veja o nome de 4 delas a seguir e a sua composição.

Yes I Am - Cacharel

Esse é um perfume lançado em 2018. Seu acorde perfume é de uma fragrância doce. Além disso, é composta por notas de Framboesa, Mandarina, Bergamota e Limão no topo, Gardênia, Flor de Gengibre, Âmbar, Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa no corpo e Leite, Caramelo, Baunilha, Cardamomo, Alcaçuz, Cumarina, Benjoim, Sândalo e Madeira de Âmbar nas notas de fundo.

Boss The Scent for Her - Hugo Boss

A fragrância foi lançada em 2016. As notas de topo são Pêssego e Frésia. A nota de coração é Osmanthus e a nota de fundo é Cacau. O acorde principal é de um floral frutado.

Dance Magnetic - Shakira

As notas de topo são Nectarina e Limão Italiano. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Peônia e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: 5 melhores perfumes NACIONAIS para você utilizar no TRABALHO

Blue Seduction - Antonio Banderas

As notas de topo são Melão, Bergamota, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale, Gardênia e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Framboesa, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Benjoim.

Présence D’Une Femme - Montblanc

As notas de topo são Pimenta e Mandarina. As notas de coração são Orquídea e Cyclamen e as notas de fundo são Pau-Rosa, Mogno, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Flor de Baunilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos que valem a pena COMPRAR NOVAMENTE

⋅ Perfumes masculinos de 3 marcas nacionais para você conhecer

⋅ Perfumes contratipos ideais para a primavera