Os 5 cães mais inteligentes do mundo

Cada cãozinho possui as suas próprias características que fazem que eles sejam especiais a sua medida. Alguns deles são brincalhões e com muita energia, outros são quietos e mais ariscos e outros ainda são muito bons em responder comandos e aprender rápido, o que faz com que sejam considerados os cães mais inteligentes. Veja a seguir a lista com as cinco raças que ocupam essa categoria.

Doberman Pinscher

Esse é um cachorro inteligente e de trabalho, que aprende tudo de forma rápida. Por ser forte e ágil, é um ótimo cão de guarda.

Golden Retriever

Inteligente, dócil e amigável, esse é o resumo da raça golden retriever. São fáceis de se adaptar ao ambiente e convivem facilmente com qualquer pessoa. É muito utilizado como cão-guia ou de suporte emocional.

Pastor alemão

Em terceiro lugar está o pastor alemão. Uma raça grande e forte que se destaca no adestramento. Além das habilidades de inteligência, possui força física, sendo utilizada para trabalhos, como salvamento e busca por drogas.

Poodle

O Poodle não é apenas fofo, mas ele também é um cão muito inteligente, ficando em segundo lugar no pódio. É uma raça fácil de adestrar, sendo ágil e obediente.

Border Collie

Segundo o portal, essa é a raça considerada a mais inteligente. De acordo com o ranking da Stanley Coren, o Border Collie aprende comandos com facilidade e também possui habilidades instintivas afloradas por ser um cão de pastoreio. Isso faz com que seja um cão muito bom em competições esportivas.

