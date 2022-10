O significado ‘oculto’ do emoji de ‘sorriso ligeiramente aberto’ no app WhatsApp

O envio de emojis no app de mensagens instantâneas WhatsApp se tornou algo totalmente popular, com inúmeras opções.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘sorriso ligeiramente aberto’. No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

Como detalhado pelo site Canaltech, esse é um sorriso bem contido e com uma leve expressão de alegria.

Como há outras carinhas melhores para representar felicidade, muita gente usa esse uso de forma sarcástica.

Quando algo não é realmente engraçado, ou quando você está com raiva de alguém (mas não quer admitir). Confira o emoji:

Crédito (Reprodução)

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app de mensagens

Outro emoji no app de mensagens WhatsApp também conta com significado diferente do esperando: se trata do emoji de 0olhos fechados com lágrima’.

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

Ainda de acordo com as informações, a expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”.

O desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. Confira: