O que o eclipse em Escorpião trará para cada signo do zodíaco

Um eclipse em Escorpião acontece e pode representar a morte ou o renascimento para algumas questões que são importantes na vida de cada um.

Saiba o que esse novo ciclo trará para cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano receberá a cura para algumas culpas e responsabilidades que já não fazem parte da sua vida, mas continuam causando tensão.

Touro

O taurino poderá ter clareza sobre o que precisa em seus relacionamentos e o que atrapalha seu progresso.

Gêmeos

O geminiano começa a acessar a verdade sobre o que realmente deseja e o que precisa fazer para chegar lá. As respostas são internas!

Câncer

O canceriano pode começar a finalizar aquilo que já não o deixa avançar e pode impedi-lo de viver plenamente seus dias.

Leão

O leonino agora é capaz de planejar os próximos passos com mais clareza e descobrir alguns desejos ocultos que o influenciam.

Virgem

O virginiano consegue sair de algumas caixas e valores que ficaram vazios com o tempo. Uma nova etapa de aprendizagem começa!

Libra

O libriano pode se ver confrontado a colocar as prioridades em ordem e alguns limites. Não fuja dessas conclusões!

Escorpião

O escorpiano consegue colher o que plantou e sanar algumas indecisões para poder se superar em caminhos dando novos passos.

Sagitário

Os pensamentos são profundos e o sagitariano dedicará mais tempo a compreender a própria vida, responsabilidades e planos.

Capricórnio

O capricorniano pode ter mais ideia de como aproveitar seu tempo e as relações que mantém, fazendo limpas ou simplesmente organizando as prioridades com consciência.

Aquário

O aquariano consegue resolver assuntos internos e do lar com mais facilidade, deixando de fugir de algumas questões e buscando resoluções importantes.

Peixes

O pisciano pode ter novas percepções e formas de se expressar, mas é preciso agir com gentileza e positividade. Você é sua própria barreira!

