Moda: 3 looks com baggy jeans, a tendência de 2023

Além de confortável, o baggy jeans será o principal item do street style em 2023, e é assim que você deve usá-lo para ter sucesso com essa tendência de calça jeans em qualquer lugar!

Já faz um tempo que os jeans largos voltaram a ser tendência, mas nem sempre é fácil combiná-los e, principalmente, deixá-los caindo bem no corpo. Como no mundo da moda nada é impossível, basta prestar atenção aos detalhes para que seus looks deem certo. A Glamour compartilhou algumas dicas e selecionamos as melhores para você.

Mantenha o equilíbrio em suas roupas

Na hora de usar um jeans largo, é importante pensar no equilíbrio e escolher peças mais justas para a parte de cima, como um top, ou use acessórios para estilizar como um cinto, que é perfeito para marcar a cintura.

Um blazer é a peça ideal para dar um toque mais formal ao seu look e também para criar equilíbrio, sim, cuide para que ele seja estruturado para não dar mais volume ao seu look.

Os melhores sapatos para combinar com baggy jeans

Os designs de jeans desse tipo podem ser vistos como formais ou casuais como você quiser, mas se sua intenção é usá-los no escritório ou em uma reunião, escolha os sapatos da tendência para 2023 que combinam bem com jeans largos: aqueles com bico fino e saltos, ou mesmo com botas de cowboy.

Diga sim aos looks monocromáticos

Essa opção é para as baixinhas, já que usar a mesma cor faz você parecer muito mais alta. Esta sugestão também inclui os sapatos, ou você também pode adicionar um leve toque de cor aos seus sapatos, a decisão é sua!

Outro truque para se estilizar ao usar jeans largos é levá-los ao chão e cobrir os sapatos, assim suas pernas parecerão muito mais longas. E se você também usar aqueles com pontas, o efeito é multiplicado.

Com espartilho?

Outra forma de criar equilíbrio é usar um espartilho (outra tendência que vai dominar em 2023), e não só você vai ficar muito mais estilizada, como também vai criar aquele efeito wow que faz todo mundo virar para te ver, porque o espartilho dá aquela vibe bonita e sexy ao mesmo tempo. Atreva-se!