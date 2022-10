Maquiagem: como dominar o delineador gráfico, de acordo com maquiadores profissionais

O delineador gráfico é sem dúvida uma das maiores estrelas de beleza do ano, inspirando inúmeras interações como os olhos de sereia que viralizaram no TikTok e o delineador transparente.

Ele ficou conhecido com o programa Glow Up e, mais notavelmente, com a série Euphoria e, desde então a estética experimental disparou para a fama mainstream e o estrelato do TikTok. As hashtags #graphicliner e #graphiclinertutorial acumularam 5 bilhões de visualizações na plataforma, enquanto o spin-off “olhos de sereia” tem 3,6 bilhões.

“Euphoria inspirou muitas tendências de maquiagem recentemente com o uso de cores, glitter e formas gráficas de olhos, mas a comunidade de beleza TikTok também tornou o delineador gráfico uma grande tendência, permitindo que as pessoas se divirtam com o delineador”, disse o maquiador global Steve Kassajikian da Urban Decay Cosmetics à Glamour, acrescentando que notou a prevalência do delineador gráfico na moda, nas passarelas e com celebridades como Gigi Hadid, Doja Cat, Lady Gaga e Yara Shahidi.

O estilo usa formas geométricas marcantes e toques de cor para chamar a atenção e todo o resto fica em segundo plano. O delineador gráfico pode parecer super complicado, mas quase qualquer pessoa pode fazê-lo em casa – basta seguir algumas regras práticas.

O conselho do maquiador Lujan é simples: “Para obter as bordas mais nítidas com precisão, sempre sugiro líquidos, gel e delineadores cremosos. O outro must-have absoluto é um bom pincel e um delineador.”

Delineador gráfico completo

A chave para esse visual é criar o contorno da forma com os olhos abertos, olhando diretamente no espelho. Os olhos precisam estar em uma pose natural de repouso enquanto olham diretamente para o espelho, para que você possa ver e estabelecer simetria. Limpe quaisquer borrado antes de preencher a forma completamente com delineador preto fosco.

Nick Lujan, maquiador e diretor de arte e educação da Kevyn Aucoin Beauty, sugere começar com delineador para esse visual e depois construir o resto da maquiagem em torno dele, pois isso permite corrigir facilmente qualquer erro. “Depois de construir o resto da maquiagem, tudo o que você precisa fazer é revisitar seu delineador e garantir que a intensidade esteja lá! Às vezes, coloco o delineador com uma sombra preta fosca, pois isso ajuda na saturação e no acabamento.”

Delineador branco geométrico

Para obter o visual, comece com o lápis de olho e desenhe uma linha a partir do canto externo do olho. Dependendo do que você está procurando - um olho de gato grande ou linhas geométricas ao redor da tampa - você pode desenhar outra linha na metade do vinco ou completar o olho de gato.

Olho de gato preto superdimensionado

Para criar esse visual, comece com um tom ou base neutra, que pode ser de corretivo à sombra para os olhos. Em seguida, use um lápis e mapeie o tipo de linha que você deseja criar, depois passe por cima com um delineador líquido. Depois de criar a linha e a asa desejadas, crie uma linha acima do vinco dos olhos conectando-se à asa. Use um tom marrom mais escuro da sua paleta de sombras para melhorar a forma dos seus olhos e criar mais profundidade.

Para finalizar, use um pincel de delineador plano e limpo para limpar todas as bordas do delineador e criar um acabamento nítido e preciso, e adicione um pouco de corretivo.