Estudo explica o motivo dos homens viverem menos que as mulheres

Isso não é só um clichê para você brincar entre os amigos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, a expectativa de vida dos homens é de 72,2, anos, já a média das mulheres é de 79,3.

Em dados mundiais, os números também mostram que os homens costumam viver menos. Mas qual será o motivo?

Pesquisadores da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, explicaram que, um dos fatores naturais que explicam a expectativa de vida maior e entre as mulheres é a diferença de envelhecimento biológico entre os gêneros.

De acordo com o site Meganotícias, diferente da idade cronológica (a passagem de tempo de forma ‘comum’, a partir dos anos), a idade biológica se refere às mudanças no corpo influenciadas por fatores como dieta, exército, consumo de bebida e cigarro, e outros fatores.

LEIA TAMBÉM: Arqueólogos dizem ter encontrado túmulo do ‘Papai Noel’

Para descobrir a idade biológica de um indivíduo, os pesquisadores utilizaram o ‘relógio epigenético’, que realiza um teste bioquímico de acordo com a acumulação de grupos metilos no DNA.

O estudo eliminou fatores externos, como hábitos individuais, fatores culturais, etc, e comparou informações genéticas de 151 pares de gêmeos compostos por um homem e uma mulher.

Em diversas faixas etárias os irmãos homens eram conscientemente mais velhos e tinham, em média, um ano biológico a mais que as irmãs mulheres. E quanto mais velho eles eram, maior era a diferença biológica.

“Estes casais de irmãos cresceram no mesmo ambiente e partilham metade dos seus genes. A diferença pode ser explicada, por exemplo, pelas diferenças de sexo nos fatores genéticos e pelos efeitos benéficos do hormônio sexual feminino, o estrogênio, na saúde”, explicou a autora que comandou o estudo, Dr. Anna Kankaanpää, do Centro de Pesquisa Gerontológica e Faculdade de Ciências do Esporte e da Saúde.