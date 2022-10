Essas são as melhores formas de pedir alguém em casamento

Um novo estudo publicado no o Journal of Family Psychology analisou a forma que as pessoas pedem seus companheiros e companheiras em casamento. A pesquisa contou com 300 propostas de casamento aceitas e rejeitadas para entender qual é a melhor forma entre elas.

“A típica proposta de casamento envolve ajoelhar-se, oferecer um anel e pedir alguma variante de ‘você quer se casar comigo?’” diz Lisa Hoplock, principal autora do estudo.

Ela também explica que esse tipo de proposta costuma ser de forma surpresa, mas que nem sempre ela é bem-vinda ou aceita, principalmente se não houve uma conversa anterior sobre o casamento. “[...] Os casais devem estar na mesma página sobre quando e se querem se casar.”

Para a Liza, a proposta deve conter três elementos principais:

Sem surpresas

Por mais que pareça bonito e coisa de filme, isso não deve ser feito pois o risco de ser uma surpresa desagradável é grande. Procure conversar anteriormente com o seu parceiro/a sobre esse novo passo.

Utilize um anel

Foi notado que as propostas acompanhas de um anel eram mais fáceis de serem aceitas, pois mostra o esforço do parceiro para realizar aquilo.

Faça de forma intimista

Evite realizar o pedido de casamento em volta de muitas pessoas pois isso coloca muita pressão sobre o seu parceiro. Em um local privado a pessoa que recebeu a proposta pode pensar mais com mais calma e ser mais sincera e honesta na resposta.

Uma outra descoberta no estudo foi de que pedidos feitos por mulheres costumam ter menos sucesso do que os feitos por homens, que ocorre provavelmente por uma questão cultural e de gênero.

