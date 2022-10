A imagem reveladora de Saturno captada pela sonda Cassini da NASA; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma imagem reveladora de Saturno captada pela sonda Cassini, em 2015.

Como detalhado pela NASA, a sombra de Saturno é projetada em seus anéis durante uma aproximação, capturando o planeta a aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros de distância.

A sombra originalmente se estendeu além da borda de seus anéis por muitos anos depois que a Cassini chegou a Saturno, atingindo sua extensão máxima no equinócio de 2009 do planeta.

A imagem reveladora de Saturno captada pela sonda Cassini da NASA

Como detalhado pela NASA, a sombra continuou a encolher até o solstício de verão do norte do planeta, que ocorreu em 2019. ⁣⁣Como a Terra, Saturno está inclinado em seu eixo.

Saturno é o sexto planeta do sistema solar a partir do Sol, o segundo em tamanho e massa depois de Júpiter.

À medida que o Sol sobe mais alto no céu, as sombras ficam mais curtas, mudando a projeção da sombra do planeta em seus anéis, encolhe e cresce ao longo de sua órbita de 29 anos. ⁣⁣

Como detalhado pela NASA, um perfil em preto e branco de Saturno e seus anéis se destacam em nítido contraste com a profundidade do espaço.

Ainda de acordo com as informações, uma sombra circular é lançada em uma porção dos anéis de Saturno, onde o planeta impede que os raios do Sol atinjam os anéis de Saturno. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana