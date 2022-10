A carta do tarot do seu signo e o que o futuro reserva para o amor ainda em outubro Foto ilustrativa - Freepik - @blasco5

O mês de outubro está quase acabando, mas como ainda há alguns dias pela frente, queremos convidá-lo a conferir qual a carta de tarot do seu signo e o que ela tem a dizer sobre seu futuro amoroso ainda neste ciclo. Ficou curioso?

Áries - A Imperatriz ♈

Será a hora de tomar a decisão e dar um chega para lá neste relacionamento que tem sobrevivido superficialmente e só serve para alimentar o ego. A hora agora é de buscar algo que contribua para o seu coração e alguém que te dê o verdadeiro amor.

Touro - O Carro ♉

É hora de apimentar o relacionamento e isso porque a rotina tem os afastado cada vez mais. Mas, fique tranquilo, não precisa fazer algo mirabolante, basta apenas que você e seu parceiro demonstrem afeto em pequenas iniciativas.

Gêmeos - A Lua ♊

É importante abrir os olhos, pois ao que tudo indica você está se iludindo com alguém que só quer algo passageiro. E, se realmente for o caso, alinhe as expectativas e busque uma pessoa que realmente atenda às suas necessidades.

Câncer - A Força ♋

Este é o momento de reservar um pouco mais de tempo em sua rotina para se dedicar ao seu parceiro. Faça de pequenas atitudes oportunidades perfeitas para reanimar a chama da paixão que sempre tiveram.

Leão - A Estrela ♌

A sua vida sentimental tem implorado por mudanças e, embora você diga sempre que está bem sozinho, no fundo sente que isso precisa de uma reviravolta. Acredite que as palavras têm poder e tente pensar positivo.

Virgem - O Eremita ♍

Alguém do passado pode reaparecer e gerar dúvidas em sua cabeça e no coração. Mas, tenha essa pergunta em mente para refletir: se o presente está bom e te faz feliz, por que voltar ao passado?

Libra - Os Enamorados ♎

Não deixe que as experiências passadas destruam o que você vem construindo agora. Do que já foi, tire apenas as experiências e continue se dedicando para construir um futuro junto dessa pessoa que tanto gosta.

Escorpião - O Louco ♏

Esta tem sido uma etapa em que você se demonstra bastante intensa e até mesmo algo “possessiva”, o que pode acabar sufocando e sobrecarregando seu parceiro. É hora de mudar tal comportamento e demonstrar afeto ao seu companheiro de uma forma diferente.

Sagitário - O Sol ♐

Você já deve ter percebido isso, mas nunca se esqueça que tem ao seu lado uma pessoa que te ama e que faria tudo por você. A semana pode ser carregada ainda por surpresas vindas de seu parceiro, o que te deixará ainda mais feliz. Apenas disfrute.

Capricórnio - A Temperança ♑

Se você sente que já fez de tudo por este relacionamento e que utilizou todas as cartas na manga, talvez seja a hora de deixá-lo seguir e buscar novas oportunidades. Fique atento!

Aquário - A Roda da Fortuna ♒

A vida já deu muitas voltas e agora você sente que encontrou a pessoa que tanto buscava. Tudo certo até aqui? Então, agora é a hora de dar pequenos toques de intimidade e aumentar o nível de relacionamento.

Peixes - O Hierofante ♓

A sua semana tem sido conturbada e de atritos com seu companheiro. Mas, é preciso ter pé no chão, pois a maioria destas situações podem ser resolvidas com uma boa conversa, ok?

