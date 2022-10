5 melhores perfumes NACIONAIS para você utilizar no TRABALHO Imagem: Freepik

O ambiente corporativo requer seriedade, mas além do foco, você também precisa estar bem vestido e claro, com um bom aroma. Confira na lista a seguir, elaborada pelo youtuber especializado em perfumes Luis Jordão, 5 fragrâncias masculinas ideais para você utilizar no trabalho.

Homem - Natura

O clássico Natura Homem foi lançado em 1997. Ele é um aromático fougére bem versátil, ideal para ambiente como escritório ou ainda hospitais ou clínica veterinária.

As notas de topo são Gengibre, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Maçã, Pera e Pêssego e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Sândalo.

Saver Royal - Água de Cheiro

Um perfume de composição simples, mas com um toque clássico e formal e com um valor que chama a atenção.

A nota de topo é Canela. A nota de coração é Noz-moscada e a nota de fundo é Licor.

Arbo Reserva - O Boticário

O perfume Arbor Reserva foi lançado em 2019. De início, a fragrância traz um aroma cítrico com cheiro de ‘banho tomado’ e depois seu cheiro evolui para algo mais forte e marcante.

As notas de topo são Hortelã, Lavanda e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Sálvia e Violeta e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Almíscar, Madeira Flutuante e Camurça.

Quasar Brave - O Boticário

Lançado também em 2019, essa fragrância é versátil e serve tanto para trabalho como para eventos noturnos. Seu aroma lembra o importado Sauvage, da Dior.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Forum Classic Jeans - Tufi Duek

Tanto seu aroma quanto o frasco lembram o perfume CK One, porém com um preço mais em conta. É uma fragrância considerada fresca, ideal para quem trabalha na área da saúde.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Bergamota, Pera, Tangerina e Limão Sicilian. As notas de coração são Frésia, Gardênia, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Madeiras Preciosas, Almíscar e Baunilha.