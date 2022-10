10 brincos para se inspirar e brilhar muito na festa de halloween

Rolou o convite para a festa de halloween e além do look e da make, você está buscando dicas de brincos para utilizar nesta data e garantir aquele visual bem trevoso? Então, já pode começar a se preparar para conferir algumas indicações que trouxemos nesta oportunidade.

Para quem está curioso, trata-se de uma lista com 10 recomendações deste acessório e que combinam com várias produções. As dicas foram compartilhadas no Pinterest. Bora lá conferir?

Os brincos piercing minimalistas que te deixarão mais bela e elegante

Moda: estes são os brincos piercing minimalistas que te deixarão mais bela e elegante Foto ilustrativa - Freepik

Escolheu o look, já decidiu qual make fará, mas ainda tem dúvidas sobre quais brincos podem combinar e te deixar ainda mais bela? Se você quer estar na moda e ama uma tendência minimalista, não pode deixar de conferir todas as indicações que trouxemos hoje.

Com foco em garantir um visual bastante elegante, as recomendações da nossa lista têm como base os brincos piercing. Vamos lá conhecer quais são?

Abrindo as indicações, temos o brinco piercing Helix

Um dos mais comuns quando pensamos em piercings, você pode apostar nesta peça com algumas pedrinhas brilhantes, assim como o modelo que vê abaixo. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse…).