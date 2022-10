Um mês para a estreia do Brasil na Copa do Mundo: veja os dias e horários dos jogos da Seleção

Há menos de um mês para a Copa do Mundo do Catar, muitos torcedores já estão ansiosos para acompanhar a competição. A abertura oficial ocorre no dia 20 de novembro, domingo, a partir das 13h (horário de Brasília) em partida única entre Catar e Equador.

Já a seleção brasileira, uma das mais cotadas a levantar o título e conquistar o hexacampeonato, faz a sua estreia na quinta-feira, 24 de novembro, a partir 16h, contra a Sérvia.

Os outros jogos do Brasil pelo grupo G acontecem na segunda-feira, 28 de novembro, às 13h contra a Suíça e o último jogo que fecha essa rodada para o Brasil é contra a equipe de Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.

Convocação

A convocação final do time que irá disputar a Copa do Mundo também está prestes a acontecer. Os jogadores serão revelados no dia 7 de novembro, segunda-feira. Porém, no último dia 21, o técnico Tite já enviou à FIFA os nomes dos 55 jogadores pré-convocados, porém a lista não foi divulgada.

Nos últimos amistosos antes do Catar, o time escolhido pelo técnico foi:

Goleiros

Alisson (Liverpool);

Ederson (Manchester City);

Weverton (Palmeiras).

Zagueiros

Marquinhos (PSG);

Éder Militão (Real Madrid);

Thiago Silva (Chelsea);

Bremer (Juventus);

Ibañez (Roma).

LEIA TAMBÉM: Jovem ensina técnica para encontrar figurinhas legends do álbum da Copa do Mundo

Laterais

Danilo (Juventus);

Alex Sandro (Juventus);

Alex Telles (Sevilla).

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Fred (Manchester United);

Fabinho (Liverpool);

Lucas Paquetá (West Ham);

Everton Ribeiro (Flamengo).

Atacantes

Neymar (PSG);

Vini Jr (Real Madrid);

Raphinha (Barcelona);

Antony (Manchester United);

Richarlison (Tottenham);

Pedro (Flamengo);

Roberto Firmino (Liverpool);

Matheus Cunha (Atlético de Madrid);

Rodrygo (Real Madrid).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 sotaques brasileiros e suas origens

⋅ As 5 músicas brasileiras mais tocadas internacionalmente

⋅ Imagens mostram força de onça-pintada ao tentar capturar jacaré no Pantanal; situação acaba saindo do controle