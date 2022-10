Duas caudas de poeira ejetadas do sistema de asteroides Didymos-Dimorphos são vistas em novas imagens do Telescópio Espacial Hubble da NASA, documentando as consequências remanescentes do impacto do Double Asteroid Redirection Test (DART) da NASA.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a espaçonave DART impactou Dimorphos, uma pequena lua de Didymos, em 26 de setembro em um teste de defesa planetária para mudar a órbita de Dimorphos colidindo com ela.

Os dados atuais mostram que o DART encurtou a órbita original de 11 horas e 55 minutos do Dimorphos em torno de Didymos em cerca de 32 minutos.

Observações repetidas do Hubble nas últimas semanas permitiram aos cientistas apresentar uma imagem mais completa de como a nuvem de detritos do sistema evoluiu ao longo do tempo.

Telescópio Hubble da NASA capta ‘fenômeno gigantesco’ provocado por nave que colidiu com asteroide no espaço

As observações mostram que o material ejetado, ou “ejecta”, expandiu e diminuiu de brilho com o passar do tempo após o impacto, em grande parte como esperado.

Como detalhado pela NASA, a cauda gêmea é um desenvolvimento inesperado, embora um comportamento semelhante seja comumente visto em cometas e asteróides ativos. As observações do Hubble fornecem a imagem de melhor qualidade da cauda dupla até o momento.

Após o impacto, o Hubble fez 18 observações do sistema. As imagens indicam a segunda cauda formada entre 2 e 8 de outubro.

Nesta imagem, o DART impactou o sistema Didymos-Dimorphos na direção das 10 horas.

A relação entre a cauda semelhante a um cometa e outras características ejetadas vistas em vários momentos em imagens do Hubble e outros telescópios ainda não está clara, e é algo que a equipe de investigação está trabalhando para entender. A cauda do norte é recentemente desenvolvida.

Ainda de acordo com as informações, nos próximos meses, os cientistas examinarão mais de perto os dados do Hubble para determinar como a segunda cauda se desenvolveu. Há uma série de cenários possíveis que a equipe investigará.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana