Relacionamento: 4 valores capaz de DURAR (ou DESTRUIR) sua relação com o parceiro

Apaixonar-se é algo completamente positivo. Quando se passa da fase de ser correspondido pela paquera, um laço se forma e vira um romance de filme, o compromisso acaba sendo uma coisa boa, um causador de prazer.

Com o tempo, as idealizações da pessoa perfeita acabam caindo por terra, pois não existe perfeição quando se trata de humanos que se relacionam. Contudo, é necessário colocar os pés no chão e ser maduro o suficiente para sustentar a escolha de estar com alguém.

É importante haver muita conversa entre o casal sobre gostos e desgostos, preferências, sinceridade e firmeza. Para fazer um relacionamento durar, existem alguns valores que podem tanto acabar com o compromisso, quanto fortalecê-lo. Tudo vai depender da disposição dos envolvidos em fazer dar certo.

“Ao se apaixonar, as pessoas tendem a minimizar suas diferenças e maximizar suas semelhanças. Mas para que um relacionamento dure, temos que fazer questão de discutir nossos valores com nosso parceiro”, explica o especialista Nir Eyal ao Psychology Today. De acordo com ele, abaixo você confere os quatro pontos principais.

Valores que fazem o relacionamento durar (ou não)

1. Ser pais

Você deseja ou não ter filhos com o parceiro? Qual tipo de pai ou mãe você deseja ser? São detalhes que devem ser trabalhados em conjunto e em comum acordo.

2. Religião e espiritualidade

Você pratica uma fé regularmente? É importante para vocês que a criança cresça na base religiosa - ou não? É importante ter bases estabelecidas entre o casal, sejam elas quais forem.

3. Dinheiro

Você é do tipo que gasta muito ou mais conservador em relação à finanças? Seu estilo de gastos combina com o do seu parceiro em questão? Preste atenção nesses detalhes e comunique.

4. Tempo

Quanto tempo vocês gastam no trabalho? Qual a reserva de atenção com o parceiro e família? Você ao menos tira tempo para si mesmo?

Todas essas questões precisam ser bem esclarecidas para que haja longevidade e saúde no relacionamento de um casal. Jogar o futuro à sorte (ou ao azar) pode comprometer q qualidade e destino da relação.