Perfumes masculinos de 3 marcas nacionais para você conhecer

Se você está cansado de utilizar sempre as mesmas fragrâncias mais comuns das marcas, essa lista provavelmente vai te interessar. Veja a seguir os perfumes nacionais masculinos de cada marca que você deve conhecer e dar uma chance.

Zaad - O Boticário

A fragrância Zaad, do O Boticário, possui um aroma amadeirado, porém muito elegante e diferente, já que as notas de bergamota e cedro deixa o perfume sofisticado e fresco, sendo ideal para o uso diário.

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Kaiak Aero - Natura

Se você é consumidor da marca natura, muito provavelmente já conhece a linha Kaiak, umas das mais clássicas da marca. Logo, você sabe que ela também é uma das mais trabalhadas, com Kaiak Aero sendo um ótimo representante. Esse é um perfume aromático aquático bem trabalhado, sendo ideal para os dias mais quentes.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Club 6 Voyage - Eudora

Club 6 é uma das melhores fragrâncias masculinas lançadas pela marca. É ideal para homens que gostam de cheiro doce pois seu aroma é uma verdadeira bomba caramelizada, combinando com noites mais frias e encontros românticos.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.