Perfumes femininos que vale a pena COMPRAR NOVAMENTE

Para as fãs de perfume, é comum ter uma fragrância favorita. E normalmente essa fragrância se torna tão especial que ela não tem um espaço guardado na prateleira e é reposta toda vez que o frasco está acabando.

Suh, apresentadora do canal do Youtube ‘Perfumando-Se’, traz alguns perfumes desse tipo, que se você comprou, vale a pena comprar novamente. Confira:

Grace Midnight - Hinode

Um perfume âmbar, com notas adocicadas e de baunilha que se destacam.

As notas de topo são Framboesa, Tangerina e Maçã. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Una - Natura

As notas de topo são Pêssego, Cereja, Tangerina, Pimenta Rosa e Cassis. As notas de coração são Rosa Damascena, Magnólia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Coffe Woman - O Boticário

Um dos perfumes femininos mais famosos da marca O Boticário. Foi lançado na década de 2000 e desde então faz muito sucesso e é o favorito de muitas mulheres.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Café, Flor de Laranjeira Africana e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Benjoim, Sândalo e Almíscar.

Live Irrésistible Rosy Crush - Givenchy

As notas de topo são Bagas de Goji, Pimenta Rosa, Laranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Rosa e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Ambroxan.

