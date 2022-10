Apesar de sua aparência sombria, o emoji de caveira na verdade significa algo surpreendentemente diferente no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Como detalhado pelo site How-To Geek, a carinha é muito utilizada no app de mensagens, gerando dúvida do verdadeiro significado.

O significado oculto do emoji mais ‘sombrio’ no app WhatsApp

Se você vir alguém usando o emoji de caveira (💀), pode pensar que faz referência a algo mortal ou macabro.

No entanto, na última década, o significado do símbolo da caveira na internet se transformou radicalmente em algo inesperado: risadas intensas.

Tudo isso se refere a crises de riso intenso – uma versão sombriamente engraçada de siglas como “LOL” que existem na internet há anos.

Embora essa seja uma tendência iniciada por usuários mais jovens, ela está espalhada pela Internet.

Também existem alguns outros emojis sombrios que as pessoas usam para transmitir o riso, incluindo a caveira com ossos cruzados (☠️), o caixão (⚰️) e até a lápide (🪦).

Ainda de acordo com as informações, muitas pessoas também usam vários crânios em uma única mensagem, como “💀💀💀💀”.

Com nova atualização, WhatsApp já impende usuário de tirar print do modo ‘visualização única’

Uma mudança importante ocorreu recentemente no app de mensagens: Com uma nova atualização, o WhatsApp já bloqueia usuários de tirarem print do modo ‘visualização única’.

O modo permite enviar fotos e vídeos que desaparecem da conversa no WhatsApp depois que a pessoa para quem você enviou a mensagem abre o arquivo de mídia uma vez.

O arquivo de mídia não fica salvo nas Fotos nem na Galeria da pessoa para quem você enviou a mensagem.

No entanto, era possível fazer tirar print do modo ‘visualização única’. Com o novo recurso, isso acabou mudando.

A limitação é aplicada em celulares com os sistemas Android e iOS (da Apple).

Texto com informações do site ‘How-To Geek’