Anda com o intestino preso? Tome este suco natural para melhorar suas idas ao banheiro

Embora o estômago de diversas pessoas funcione como um “reloginho”, há quem enfrente algumas dificuldades e sofra com prisão de ventre, o que além de dores, pode resultar em um desconforto evidente.

E se você passa por esta situação, além do acompanhamento com um especialista, queremos convidá-lo a conhecer um suco natural caseiro que é super fácil de preparar e conta com poucos ingredientes. Já separou papel e caneta para anotar?

Suco para prisão de ventre

Ingredientes:

½ pera;



3 ameixas (sem os caroços);



1 copo de suco de uva.



Modo de preparo:

O primeiro passo será lavar e cortar todos os ingredientes;



Então, coloque-os no liquidificador com o suco da uva, que por si só deve descartar a necessidade de água;



Agora, bata tudo até que forme uma mescla homogênea;



Caso queira, adicione gelo antes ou depois de bater;



Não adoce seu suco;



Tome sua bebida imediatamente.



O suco por si só é suficiente?

Se você tem esta dúvida, a resposta é não. Embora a bebida em si seja positiva, ela NÃO descarta as consultas regulares com um profissional e a procura de um hospital em caso de suspeita e sintomas.

Lembre-se por fim que todo o conteúdo acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa assegurar diagnósticos e tratamentos. Fique atento e proteja a sua saúde.

Com detalhes do portal Tua Saúde.

