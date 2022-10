4 formas de parar de roncar

O ronco pode ser irritante, não para você, mas sim para seu parceiro, caso vocês durmam juntos, ou até mesmo para as pessoas que dormem no mesmo cômodo ou próximas à você. Contudo, o ronco não atrapalha somente outras pessoas, já que alguns indivíduos que roncam costumam roncar tão alto que acordam com o próprio barulho. Outra questão é que o ronco o ocorre pelo fato do ar não circular livremente pelas vias respiratórias, logo isso pode se tornar algo mais preocupante.

O ronco pode acontecer em indivíduos com distúrbios de sono, quem possui apneia, pessoas com obesidade, quem não descansa o suficiente ou ainda quem tem problemas físicos no nariz, pescoço ou boca.

Roncar de vez em quando, em situações de cansaço ou gripe, que deixa o nariz entupido, por exemplo, não há pelo que se preocupar. Mas se esse problema é recorrente na sua vida, um médico deve ser consultado. Enquanto isso, você pode testar algumas dicas para melhorar seu sono, como:

Não durma de barriga para cima

Essa provavelmente é uma dica que você já utiliza se alguém já se incomodou com o seu ronco, mas você o motivo de dormir de lado é mais recomendado para quem ronca?

Especialistas recomendam esta posição para evitar o ronco pois mantém as vias áreas livres. Também é ideal para quem tem apneia do sono.

Exercícios para a boca

Além de exercitar o corpo, você pode reservar um tempo para exercitar a boca. Os músculos fortalecidos ajudam que as vias áreas não fiquem obstruídas.

Alguns exercícios recomendados por Vik Veer, do Departamento de Cirurgia do Sono do Hospital Real ENT em Londres, são:

Coloque a língua para fora da boca o máximo que você puder.

Tente tocar no nariz com ela e fique nesta posição durante 5 segundos. O especialista recomenda repetir o movimento de 5 a 10 vezes, sem forçar demais.

Se isso lhe causar muita dor no freio da língua, experimente colocar uma colher nos lábios, com a boca aberta, e empurrá-la com a língua.

Com a boca semi-aberta, sugue a língua para que ela se apoie inteiramente sobre o paladar. Para torná-lo mais difícil, você pode abrir a boca.

Apoie os dedos sobre uma porção das suas bochechas e com a língua empurre os dedos pelo interior da boca. Repita do outro lado. De acordo com a especialista, fazer isso por 8 minutos, três vezes ao dia, pode dar resultado.

Use mais travesseiros

Uma outra dica é utilizar mais travesseiros para elevar a sua cabeça. No começo pode ser desconfortável, mas com o tempo você se acostuma.

Use uma fita nasal

Uma outra dica comum e eficaz é utilizar as fitas nasais para ronco disponíveis em mercado. Elas possuem a função de aumentar a quantidade de ar que passa pelo nariz.