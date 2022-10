Depois de viajar por uma passagem estreita e de areia, o rover Curiosity Mars da NASA chegou recentemente à “unidade de sulfato” em Marte, uma região há muito procurada do Monte Sharp enriquecida com minerais salgados.

Como detalhado pela NASA, os cientistas supõem que bilhões de anos atrás, riachos e lagoas deixaram para trás os minerais quando a água secou. Supondo que a hipótese esteja correta, esses minerais oferecem pistas tentadoras de como – e por que – o clima do Planeta Vermelho mudou de ser mais parecido com a Terra para o deserto congelado que é hoje.

Crédito (Reprodução NASA)

Os minerais foram descobertos pelo Mars Reconnaissance Orbiter da NASA anos antes do Curiosity pousar em 2012, então os cientistas esperam há muito tempo para ver esse terreno de perto.

O Curiosity usa uma broca rotativa percussiva ou britadeira na extremidade de seu braço de 2 metros para pulverizar amostras de rocha para análise.

Como detalhado pela NASA, freios gastos no braço recentemente levaram a equipe a concluir que algumas rochas mais duras podem exigir muito martelar para perfurar com segurança.

Crédito (Reprodução NASA)

Rover Curiosity da NASA atinge a tão esperada região salgada do planeta vermelho

A viagem para a região rica em sulfato levou Curiosity por terrenos traiçoeiros, incluindo, em agosto passado, o arenoso “Passo de Paraitepuy“, que serpenteia entre altas colinas. O rover levou mais de um mês para navegar com segurança para finalmente chegar ao seu destino.

Como detalhado pela NASA, enquanto rochas afiadas podem danificar as rodas do Curiosity, a areia pode ser igualmente perigosa, potencialmente fazendo com que o rover fique preso se as rodas perderem tração. Os motoristas do rover precisam navegar cuidadosamente por essas áreas.

As colinas bloqueavam a visão do céu do Curiosity, exigindo que o rover fosse cuidadosamente orientado com base em onde poderia apontar suas antenas em direção à Terra e por quanto tempo poderia se comunicar com os orbitadores que passavam por cima.

Crédito (Reprodução NASA)

Depois de enfrentar esses riscos, a equipe foi recompensada com alguns dos cenários mais inspiradores da missão, que o rover capturou com um panorama de 14 de agosto usando sua Mast Camera, ou Mastcam.

Mas esta nova região vem com seus próprios desafios: embora cientificamente convincente, o terreno mais rochoso torna mais difícil encontrar um lugar onde todas as seis rodas do Curiosity estejam em terreno estável.

Ainda de acordo com as informações, se o rover não estiver estável, os engenheiros não correrão o risco de desarmar o braço, caso ele possa bater nas rochas irregulares.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA