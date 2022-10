Perfumes masculinos importados com preço de nacional

Se você está afim de investir em um perfume importado, mas acaba esbarrando no preço, talvez você deva saber mais sobre as fragrâncias a seguir. De acordo com Luís Jordão, especialista em perfumes, essas fragrâncias são as importadas com melhor custo benefício da atualidade. E tem para todos os gostos, já que a lista traz fragrâncias com aromas mais frescos, como Cool Water, ideal para o dia-a-dia em dias de verão, ou ainda Animale Animale for Men, perfume perfeito para quem é baladeiro, pois é adocicado e chama a atenção. Confira!

Animale Animale for Men

Perfume doce e noturno, ideal para baladas.

As notas que compõem o perfume são Mel, Abacaxi, Baunilha, Tabaco, Patchouli ou Oriza, Âmbar. Noz-moscada, Lavanda, Sândalo, Almíscar, Lima, Gálbano, Ylang Ylang, Cedro, Rosa, Jasmim, Limão e Lírio-do-Vale,

Cool Water - Davidoff

O nome já diz tudo. Essa é uma fragrância fresca e aquática, ideais para os dias mais quentes. É inspirado em Green Irish Tweed, de Creed. Já o perfume nacional Quasar é inspirado em Cool Water.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes contratipos masculinos que você deve incluir na sua coleção

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Tabaco, Musgo de Carvalho, Cedro e Âmbar Cinzento

Insurrection II Wild - Reyane Tradition

Outro perfume noturno, com notas gourmands e sensuais.

Tabaco, Mel, Baunilha, Notas Especiadas, Fava Tonka, Cacau e Notas Amadeiradas

Mercedes-Benz Ultimate

Esse é um perfume atual, lançado neste ano (2022). Possui um aroma amadeirado quente muito elogiado.

As notas de topo são Lavanda e Agulhas de Cedro. As notas de coração são Maçã, Mandarina e Noz-moscada e as notas de fundo são Cipreste, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Elon Musk investe no ramo da perfumaria e cria fragrância de ‘cabelo queimado’

⋅ 5 perfumes femininos campeões de venda

⋅ 4 perfumes masculinos PROVOCANTES