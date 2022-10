Nem todo amor é construtivo e leva as pessoas a avançar em uma jornada juntas, principalmente quando medos ainda afetam essas pessoas.

Confira os signos que perdem tempo com amores inúteis:

Touro

A teimosia do taurino pode fazer com que ele perda seu tempo com amores do passado ou do presente que não o levam em lugar algum. Além disso, este signo pode passar por algumas fazes na qual é dominado pelo desejo e acaba agindo apenas para matar suas vontades, o que pode render relações superficiais.

Câncer

O canceriano pode ter um excesso de apego que o complica quando o assunto é romance. Isso o faz gastar energia com quem já foi embora ou em relações platônicas que nunca são concretizadas. Isso só pode ser mudado quando está signo deixa as relações fluírem com mais leveza e finaliza situações de uma vez por todas em sua vida.

Libra

O libriano tende a não ficar sozinho por muito tempo e consegue aproveitar a vida de solteiro. No entanto, quando está sensibilizado ou decepcionado, pode gastar muito do seu tempo e comunicação em relações que o tiram do tédio e ansiedade, mas não representam uma cumplicidade verdadeira. Com esse pensamento, boas oportunidades acabam passando.

Capricórnio

Quando ainda não conseguiu fazer as pazes com o passado, o capricorniano pode cair em culpas e relacionamentos que retornam de alguma maneira em sua vida. Além de ter dificuldade para seguir em frente, esse signo pode escolher viver romances só até certo ponto para não perder o controle da sua vida de novo.

Peixes

O pisciano adora se divertir no amor, mas também pode usar esse caminho para fugir da realidade. Depois de uma decepção, ele levanta barreiras e acaba vivendo as situações que sempre se repetem por medo de se aprofundar novamente em uma relação que marcará sua vida.

