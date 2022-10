Estes são alguns dos distúrbios de Jeffrey Dahmer, segundo os especialistas consultados no julgamento

A série ‘Dahmer: Um Canibal Americano’ conta um caso real envolvendo Jeffrey Dahmer, que em 1991 foi preso após a polícia encontrar vestígios humanos como corpos desmembrados, crânios, esqueletos e partes humanas que estavam refrigeradas em seu apartamento. Ao todo, foram 17 mortes de homens entre 1978 e 1991.

A série da Netflix narra a vida do serial killer, mostrando os encontros com as vítimas, os assassinatos, julgamento e dias na prisão. Em 1992, Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétuas, mas faleceu em 1994, após outro detento espancá-lo, na Columbia Correctional Institution.

Segundo o site Meganotícias, antes da sentença, o homem passou por avaliação para verificar se ele poderia ser julgado. Mesmo se declarando culpado, a capacidade de Jeffrey Dahmer distinguir o que era certo ou errado foi avaliada por diversos especialistas forenses, que diante de um júri de 12 pessoas declararam que o homem estava apto a cumprir as sentenças, porém houveram desavenças sobre o seu diagnóstico mental.

A palavra mais mencionada pelos especialistas foi ‘necrofilia’, mas isso não pode ser considerado um diagnóstico psicológico. “Juntamente com parafilia, necrofilia, preconceito e outros traços, Dahmer também foi diagnosticado com alcoolismo , um transtorno de personalidade não especificado, e transtorno de personalidade antissocial com componentes obsessivo-compulsivos e sádicos. Ele também foi diagnosticado com um transtorno sexual não especificado”, escreveu a psicóloga Joan Ulman ao Psychology Today.

“Os transtornos de personalidade são condições psiquiátricas nas quais existem diferentes padrões de comportamento que afetam as relações interpessoais e de trabalho dos pacientes”, explica da Rede de Saúde UC CHRISTUS.

