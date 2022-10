Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 23 a 29 de outubro de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você se sente o protetor de todos, mas deve entender que, para continuar cumprindo esse papel, precisa estar bem consigo mesmo.

Touro

Uma verdade é revelada e é preciso processar tudo com amor. É hora de dar novos passos em sua vida.

Gêmeos

Você se sente preso e sem saída por causa de todos os problemas que surgiram em seu caminho. Tenha paciência, as coisas vão dar certo.

Câncer

Você se sente fraco e desanimado porque as coisas não estão indo bem. Não planeje, reserve um tempo para refletir e tente novamente. O anjo Rafael estará ao seu lado para curar suas feridas

Leão

Não se encha de ressentimentos pelo mal dos outros. Você é um ser de grande bondade e nesse caminho deve continuar. Deseje o bem para quem te feriu e siga em frente, não fique ancorado nisso. Peça sabedoria a Uriel para sair das dificuldades.

Virgem

Você se sente sobrecarregado porque não sabe como reparar os erros do passado. Vire essa página e siga seu caminho curando as feridas.

Libra

Não permita que as injustiças prejudiquem a harmonia e a paz do seu lar. Tome as decisões e siga em frente.

Escorpião

Não se deixe levar pelo que os outros dizem, ouça sua intuição porque você merece melhores oportunidades para avançar.

Sagitário

Pare de pensar no passado e concentre-se no presente. Você merece ser valorizado como é.

Capricórnio

Sua atitude positiva o levará a tomar a melhor decisão para alcançar a harmonia Tenha momentos de reflexão para encontrar soluções para os problemas.

Aquário

Você é um guerreiro e está lutando para seguir em frente apesar de todos os obstáculos que surgem em seu caminho. Supere seus pensamentos negativos.

Peixes

Não permita que o desânimo e o medo invadam seu coração. Seja firme em suas decisões.

