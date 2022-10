Perfumes contratipos ideais para a primavera

A Primavera se estende até o dia 22 de dezembro e até lá ainda tem muito tempo para você conhecer fragrâncias que combinam com a estação. Confira a seguir 4 perfumes contratipos indicados pela youtuber especializada Katynha Santos.

Aurora - Nuancielo

A casa Nuancielo apresenta como lançamento em 2022 o perfume Aurora, um, floral verde frutado e fresco, inspirado em Meliora, de Parfums de Marly. Possui uma fragrância alegre e cremosa.

As notas de topo são Groselha Preta, Bagas Vermelhas e Cassis. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar e Baunilha.

Fleur Délicate - In The Box

A inspiração olfativa desse perfume é Chloé Eau de Parfum, um perfume amadeirado que conquista todas as pessoas que sentirem essa aroma.

As notas de saída são Lichia, Frésia e e Peônia. As notas de corpo são Rosas, Magnólia e Lírio do Vale e as notas de fundo são Âmbar e Cedro da Virgínia.

Majesty - Nuancielo

Outro perfume indicado pela especialista da marca Nuancielo é Majesty , inspirado em Aventus for Her.

As notas de topo são Patchouli ou Oriza, Violeta, Maçã Verde, Bergamota, Limão Siciliano e Pimenta Rosa. As notas de coração são Sândalo, Rosa, Almíscar e Styrax e as notas de fundo são Âmbar, Cassis, Groselha Preta, Pêssego, Lilás e Ylang Ylang.

Rosa dos Ventos - Valentino Viegas

Essa é uma fragrância inspirada em Inspirado em Rose Des Vents, da clássica grife Louis Vuitton. Ou seja, é um perfume com um forte aroma de rosas adocicadas.

Suas notas de saída são Cassis ou Groselha Preta, Notas Verdes e Pêssego. As notas de corpo: são Rosa de Maio, Rosa, Rosa Turca e Íris e as notas de fundo: Cedro, Raíz de Orris, ou Lírio Florentino, Pimenta, Folha de Violeta e Almícar Branco.

