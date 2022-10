Os signos que passam por mudanças no amor

A partir deste fim de semana alguns signos devem se preparar, pois passarão por mudanças importantes na vida amorosa.

Confira quais são:

Áries

Relacionamentos tendem a ficarem mais sérios ou sentimentos são mais intensos; é preciso ter cuidado com o medo de avançar, mas também evitar deixar que o desejo tome conta. Chegou o momento de mudar sua vida para melhor, principalmente quando o assunto é o coração. Casais podem reascender a chama ou consertar o que vinha atrapalhando a conexão. Solteiros podem encontrar novas oportunidades, mas precisam se manter abertos.

Veja também: Os signos que são os maiores protetores de quem amam

Touro

Hora de tomar iniciativas e lidar com mudanças em sua vida amorosa. As parcerias agora são recheadas de planos e novidades que o colocam em um momento de trabalho; não fuja e deixe que as conexões signifiquem mais. Para quem é solteiro, a chance de encontrar algo que vai mudar tudo é grande e um sentimento muito especial pode nascer. Abrace novos encontros e caminhos.

Gêmeos

Ao olhar para trás, você se motive a superar algumas fases ou acontecimentos do passado que ainda movem sua mente e sentimentos de alguma maneira. Entenda como isso mudou sua percepção de mundo e permita que isso inicie transformações poderosas na maneira de se relacionar a partir de agora, pois está será sua maior necessidade. Comece a se abrir para os novos caminhos e saia da zona de conforto sem medo!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!