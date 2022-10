O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app WhatsApp

O envio de emojis no app de mensagens instantâneas WhatsApp se tornou algo totalmente popular. E são muitas as opções.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji que mostra um rosto de olhos fechados com lágrima.

No entanto, você sabe qual é o significado significado no aplicativo de mensagens?

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

A expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”. O desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo.

Crédito (Reprodução)

Com nova atualização, WhatsApp já impende usuário de tirar print do modo ‘visualização única’

Uma mudança importante ocorreu recentemente no app de mensagens: Com uma nova atualização, o WhatsApp já bloqueia usuários de tirarem print do modo ‘visualização única’.

O modo permite enviar fotos e vídeos que desaparecem da conversa no WhatsApp depois que a pessoa para quem você enviou a mensagem abre o arquivo de mídia uma vez.

O arquivo de mídia não fica salvo nas Fotos nem na Galeria da pessoa para quem você enviou a mensagem.

No entanto, era possível fazer tirar print do modo ‘visualização única’. Com o novo recurso, isso acabou mudando.

A limitação é aplicada em celulares com os sistemas Android e iOS (da Apple).