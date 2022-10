NASA divulga registro espetacular captado pelo Telescópio Hubble no espaço; confira

A vida das estrelas recém-nascidas é tempestuosa, como esta imagem dos objetos Herbig-Haro HH 1 e HH 2 captada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Como detalhado pela NASA, ambos os objetos estão na constelação de Órion e ficam a cerca de 1.250 anos-luz da Terra. HH 1 é a nuvem luminosa acima da estrela brilhante no canto superior direito desta imagem, e HH 2 é a nuvem no canto inferior esquerdo.

Enquanto ambos os objetos Herbig-Haro são visíveis, o jovem sistema estelar responsável pela sua criação está à espreita, envolto nas espessas nuvens de poeira no centro desta imagem.

No entanto, um fluxo de gás de uma dessas estrelas está saindo da nuvem escura central e é visível como um jato brilhante.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos já pensaram que a estrela brilhante entre esse jato e a nuvem HH 1 era a fonte desses jatos, mas é uma estrela dupla não relacionada que se formou nas proximidades.

Os objetos Herbig-Haro são aglomerados brilhantes encontrados ao redor de algumas estrelas recém-nascidas. Eles se formam quando jatos de gás lançados para fora dessas estrelas jovens colidem com o gás e a poeira circundantes em velocidades incrivelmente altas.

Em 2002, as observações do Hubble revelaram que partes do HH 1 estão se movendo a mais de 400 quilômetros por segundo!

A Wide Field Camera 3 capturou esse turbulento berçário estelar usando 11 filtros diferentes nos comprimentos de onda infravermelho, visível e ultravioleta.

Cada um desses filtros é sensível a apenas uma pequena fatia do espectro eletromagnético e permite que os astrônomos identifiquem processos interessantes que emitem luz em comprimentos de onda específicos.

NASA divulga registro espetacular captado pelo Telescópio Hubble no espaço

Como detalhado pela NASA, no caso de HH 1 e 2, dois grupos de astrônomos solicitaram observações do Hubble para dois estudos diferentes.

O primeiro mergulhou na estrutura e movimento dos objetos Herbig-Haro visíveis nesta imagem, dando aos astrônomos uma melhor compreensão dos processos físicos que ocorrem quando os fluxos de estrelas jovens colidem com o gás e a poeira circundantes.

Ainda de acordo com as informações, o segundo estudo investigou os próprios fluxos para lançar as bases para futuras observações com o Telescópio James Webb. Confira registro:

Texto com informações da NASA