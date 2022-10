Você provavelmente já ouviu por aí a frase clássica que diz que comer à noite engorda. Sim, existem ligações entre a alimentação e o sono, mas será que o alimento noturno realmente influencia no aumento de peso?

Para responder a dúvida de uma vez por todas foi realizado um estudo científico analisando pessoas que tiveram a mesma alimentação, porém em horários diferentes do dia. A pergunta que os cientistas queriam responder era: “Importa a hora em que comemos?”

A autora principal do estudo, Nina Vujovic, pesquisadora da Divisão de Distúrbios Circadianos, disse que que a resposta é sim.

“Descobrimos que comer quatro horas depois faz uma diferença significativa para os nossos níveis de fome, a forma como queimamos calorias depois de comer e a forma como armazenamos gordura”.

Além disso, este hábito “também muda a expressão dos genes, especialmente no que diz respeito ao metabolismo das gorduras, com tendência a uma menor decomposição das mesmas e a uma maior acumulação”.

Amostra do estudo foi pequena, mas direta

Contudo, é importante se atentar ao fato que a amostra do estudo foi pequena. Ele contou apenas com 16 pessoas com excesso de peso ou obesidade, mas se atentou a planejar e excluir outras possíveis causas de ganho de peso.

De acordo com outro pesquisador à frente do estudo, Frank Scheer, a análise foi feita com quantidade, composição e horário das refeições, atividade física e sono. Além disso, a temperatura ambiente e a exposição à luz foram regulados. Os participantes também estavam com a saúde em dia e não tinham doenças que desregulava o ritmo cardíaco.

“O grupo foi dividido em dois. Um deles consumiu refeições com calorias controladas em três horários específicos, enquanto o outro consumiu as mesmas refeições, mas quatro horas depois. Após uma semana, os participantes inverteram o procedimento”, explica o site de onde a notícia foi retirada.

A fome e o apetite foram medidas diversas ao dia, além da realização de testes de gordura corporal, temperatura e gasto de energia. “A partir dos resultados, foi possível estabelecer que o desejo de comer doplicou para aqueles que seguiam um regime de refeições noturnas”.

Scheer completa: “A novidade é que nossos resultados mostram que comer tarde gera um aumento na proporção de grelina (hormônio que desperta o apetite) e leptina (hormônio que indica quando nos sentimos cheios) no ciclo completo de sono e vigília de 24 horas.”

Já os participantes que se alimentavam mais tarde queimavam calorias mais lentamente do que os que comiam mais cedo. A gordura corporal também sofreu alteração. Foram vistas mudanças nos genes que influenciam a forma que o corpo humano queima ou armazena gordura

No que diz respeito às análises de gordura corporal, foram detectadas mudanças nos genes que influenciam a forma como a gordura é queimada ou armazenada, que “favoreceria o crescimento do tecido adiposo através da formação de mais células adiposas, bem como o aumento do armazenamento de gordura”, finaliza o pesquisador.