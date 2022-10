Viagens: 3 destinos para fugir da loucura de SP no final de semana

Está precisando dar uma fugida de São Paulo e respirar ares mais puros, mas não consegue, porque os feriados não ajudaram nesses últimos meses? Que tal aproveitar para conhecer lugares não tão distantes, mas que já conseguem te desacelerar e se conectar com a natureza?

Além de ser mais barato viajar só por um final de semana, o fato de não ser feriado, muitas vezes faz com que os pontos turísticos estejam mais vazios e tudo esteja mais em conta. São Paulo tem lugares encantadores, muitas vezes a menos de 100 km da capital. Confira algumas viagens curtas e relaxantes para fazer no final de semana.

Pedra Grande, Atibaia

Popular pela sua vista exuberante, cercada de natureza e a 1450 metros acima do nível do mar, a Pedra Grande fica à apenas 85 quilômetros da capital, dando cerca de 1h30 de estrada, sem trânsito. É o destino perfeito para quem quer se conectar com a natureza, sem precisar gastar com hospedagem, já que é possível curtir o dia lá, ficar até o pôr do sol e voltar para a cidade grande.

Além de ser o cartão postal da cidade, é também a queridinha por quem gosta de escalar, fazer trilha e até mesmo voar. Sim, voar. Da pedra é possível fazer voos de asa delta e parapente.

A montanha é cercada pela Serra do Itapetininga e, em dia de boa visualização, é possível avistar 7 cidades que estão ao redor.

São Roque

A apenas 70 km de São Paulo, São Roque é conhecida pelo famoso ‘Roteiro do Vinho’. Aos fãs da bebida, essa é uma das melhores opções e bem pertinho da capital. São 10 quilômetros repletos de vinícolas para conhecer, sendo que as mais procuradas são a Quinta do Olivardo, a Vinícola Goes, a Vinícola Bella Aurora e o Don Patto.

E para quem gosta de vistas deslumbrantes, tem a opção de finalizar o dia com um lindo pôr do sol no Morro do Cruzeiro, com uma vista panorâmica da região. Aos amantes de fotos e arquiteturas histórica, uma parada certa na cidade é a Estação Ferroviária de São Roque, que pode ser visitada na sua parte externa.

E, se você gosta de passear e fazer umas comprinhas, não pode deixar de ir à Catarina Fashion Outlet, com mais de 140 lojas e um dos outlets mais procurados de São Paulo.

Boituva

Sempre sonhou em voar de balão? O sonho está mais perto de se realizar do que você imagina! A apenas 120 quilômetros da capital, Boituva é conhecida pelos voos de balão e salto de paraquedas. Os voos acontecem no nascer do sol e duram cerca de uma hora, mas é necessário agendar com antecedência, pois a procura é alta.

Mas, para quem não quer se aventurar tanto, só de passear no centro da cidade e nos parques ecológicos, já vale a pena dar essa fugidinha de São Paulo.