Sente muita cãibra? 5 sinais pouco conhecidos de que você tem deficiência de cálcio

O cálcio é um composto muito necessário para o funcionamento do corpo humano. Além dos ossos, ele auxilia na saúde dos dentes, no sistema vascular e até nos músculos. Conforme indicado pelo British Health Service, um adulto entre 19 e 64 anos deve consumir 700 miligramas de cálcio por dia. Já a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e osteometabolismo (ABRASSO) indica que um adulto precisa consumir de 800 a 1000 miligramas/dia.

De qualquer forma, o cálcio pode ser obtido através de determinados alimentos e a falta dele pode ser mostrada através de sintomas de saúde, como:

Cãibras

Pelo fato de também auxiliar os músculos, a falta de cálcio causa espasmos musculares e cãibra. Segundo este estudo de 2018, a deficiência do composto deixam os neurônios instáveis, dando respostas espontâneas ao corpo.

Ossos fracos

Como está diretamente ligado à saúde dos ossos, a falta de cálcio deixa essa parte do corpo fraca e com mais facilidade de se quebrar, mas você sabe o motivo? De acordo com o Meganotícias, conforme o corpo ‘percebe’ a falta do mineral, ele começa a retirar o cálcio dos osso para compensar o que falta na corrente sanguínea.

LEIA TAMBÉM: Falta de atividade física ainda vai deixar 500 milhões de pessoas doentes até 2030, diz OMS

“A fragilidade óssea pode levar a mais quedas ao subir e descer escadas ou entrar e sair do chuveiro. Além disso, a deficiência de cálcio a longo prazo em adultos pode levar à osteoporose, o que significa que seus ossos ficam mais porosos, tornando-os mais suscetíveis a danos e quebras a longo prazo”, explicou a nutricionista Hayley Miller ao site Eating Well.

Cansaço

O cansaço, falta de energia e sensação de fraqueza é causado por uma série de faltas de vitaminas, inclusive o cálcio. “À medida que uma deficiência de cálcio começa a se desenvolver, você pode não perceber que está perdendo força ou tendo dificuldade em realizar tarefas cotidianas, pois isso pode ser facilmente confundido com fadiga relacionada a vários outros fatores, como níveis de energia, qualidade do sono, níveis de atividade física ou nutrição em geral”, explicou o especialista.

Ritmo cardíaco irregular

Assim como os músculos, o coração também pode ser afetado pela insuficiência do mineral. Sem o cálcio, as artérias se contraem de forma irregular, causando palpitações e disritmia.

Doenças bucais

Outro problema comum causado pela falta de cálcio são as doenças bucais, como inflamações das gengivas (periodontite).