Relacionamento: Seu parceiro NÃO te deseja mais e aqui estão as 3 soluções

A diminuição da chama da paixão em um relacionamento é completamente normal, conforme o tempo passa. Tais sinais não significam que o amor se acabou, a relação apenas precisa passar por reparos.

Além disso, os desejos sexuais para os que possuem essa área ativa são fundamentais para o romance. Quando as atividades diminuem, é comum questionar se existe um culpado na história, ou que já não existe mais amor.

Embora haja exceções, tais comportamentos podem se classificar como perda de desejo, no modo geral. A regularidade no sexo não é a mesma, elogios e carinho já não existem mais e não há mais inovações como antes. Contudo, não significa que tudo está perdido. Abaixo você confere as possíveis medidas, extraídas do portal Nueva Mujer.

Veja mais: Relacionamento: 4 provas de que sua visão sobre amor está ERRADA

O que fazer em casos como esse?

1 – É preciso comunicar

Ficar em silêncio só aumentará seus níveis de frustração. Mostre como você se sente, revele seus gostos sexuais e questione também sobre os deles. Talvez seja necessário experimentar coisas novas.

2 – Seja empático

A falta de desejo pode não ter a ver com você, mas situações de fora: estresse no trabalho, um processo de luto, um problema familiar, entre outros, então devemos ser compreensivos.

De fato, pode até haver problemas fisiológicos (como disfunção erétil) que deve ser tratada por um médico para experimentar fogo na cama novamente.

3 – Estimule

Caso não se aplique os pontos anteriores, tente nas coisas: Estimular um ao outro além da penetração, compartilhar a iniciativa, sair em encontros, procurar brinquedos sexuais, praticar outras posições, entre outros.

Se ele relutar e decidir não resolver tais questões em conjunto, avalie se você quer continuar nesse relacionamento. Terapia em casal também é um ótimo passo a ser tomado.

Relacionamentos são vias de mão dupla. É necessário que ambos se sintam bem um com o outro, sem sentimentos exprimidos. Sobretudo, a comunicação constante é de extrema importância, caracteriza-se uma base de sustento.